Tropski talas nastavlja da prži, crveni meteo alarm na snazi! RHMZ najavio da stiže jače naoblačenje, evo kad

Republički hidrometeorološki zavod izdao je rano jutros upozorenje na jak toplotni talas koji će trajati do 18. avgusta s temepraturama do 41 stepen.

Takođe će se i na području Beograda do kraja sedmice, 18. avgusta, zadržati veoma toplo vreme sa tropskim noćima, minimalna temperatura biće u intervalu od 23 do 26 stepeni, a najviša dnevna od 37 do 39 stepeni. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i ponegde u Vojvodini, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren