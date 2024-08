Najtopliji 13.: Avgust otkako se mere temperature Vrelina stiže iz Marokanske pustinje, RHMZ izdao novo upozorenje

U Srbiji je danas bilo sunčano i veoma toplo s najvišom temperaturom do 41 stepen. Veoma toplo vreme i visoke temperature zadržaće se do kraja nedelje.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je novo upozorenje večeras, u 19.35 sati, koje se odnosi na visoke temperature na području Srbije. RHMZ upozorava na jak toplotni talas na području Srbije u toku cele sedmice, od 12. do 18. avgusta, sa temperaturom preko 40 stepeni. - Do kraja ove sedmice, 18. avgusta, zadržaće se veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 35 do 41 stepen - navodi se u upozorenju RHMZ. Takođe će se i na području Beograda do kraja ove