U Srbiji sutra i narednih dana vrućine, u nedelju pljuskovi s grmljavinom

U Srbiji će se do kraja ove sedmice, odnosno do 18. avgusta, zadrzati veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 35 do 41 stpeni i uz tropske noći u urbanim sredinama.

Prema prognozi RHMZ, sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne povremeno uz malu i umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Vetar uglavnom slab do umeren promenljiv, samo još ujutro i pre podne u košavskom području umeren, a na jugu Banata povremeno i jak jugoistočni. Najniža temperatura biće od 17 do 26, najvisa od 37 do 41 stepen. I u Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne