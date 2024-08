Vranje na udaru toplotnog talasa: osveženje u stiže u večernjim satima

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će na istoku i jugoistoku Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, doći do pojave kratkotrajne kiše ili plјuska.

Na snazi je i dalje upozorenje RHMZ na veoma visoke temperature u celoj Srbiji. Do kraja sedmice, 18. avgusta, zadržaće se veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 35 do 41 stepena i uz tropske noći u urbanim sredinama, stoji u saopštenju. Upozorenje na visoke temperature važi i za Beograd. Do kraja sedmice, 18. avgusta, zadržaće se veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 36 do 39 stepeni uz tropske noći.