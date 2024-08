U paklu Lucifera

Ona narodna izreka, “Posle Svetog Ilije sunce milije”, ne važi ovog avgusta, koji je doneo Srbiji i Zapadnom Balkanu još jedan jak toplotni talas koji je nazvan Lucifer. Spas u vodi Čekajući osveženje Vrele tačke Vruće i na planinama Smokve potiskuju šljive Preporuka lekara

Pogodio je područje cele zemlje sa temperaturom u nekim gradovima i do 41 stepen, pa su 13. i 14. avgust registrovani kao dva najtoplija dana u ovom mesecu od kada se vrši merenje. Upaljen je crveni meteo-alarm koji označava vrlo opasno vreme, a tako će biti sve do nedelje 18. avgusta kada će se temperature spustiti za oko pet stepeni Celzijusovih. Republički hidrometeorološki zavod je upozorio građane na izuzetno visoke temperature tokom cele sedmice, od 35 do 41