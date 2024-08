RHMZ upalio crveni meteo alarm u celoj Srbiji, u ova 3 grada će danas biti najvrelije! Tropski talas nastavlja da prži

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 35 do 41 stepen.

Posle podne se očekuje povremena mala do umerena oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Na teritoriji cele Srbije zbog visokih vrućina upaljen je crveni meteo alarm. Duvaće uglavnom slab vetar koji će samo ujutru u košavskom području biti umeren, a na jugu Banata povremeno i jak jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od 17 do 26, najviša od 37 do 41 stepena. Prema najnovijem upozorenju Republičkog hidrometeorološkog