U Srbiji do kraja sedmice veoma toplo, crveni meteo-alarm

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će u Srbiji do kraja sedmice biti veoma toplo.

Danas i sutra maksimalna temperatura od 37 do 41 stepen, u nedelju od 33 do 38, a od početka sledeće sedmice od 29 do 36 stepeni Celzijusa. U celoj zemlji danas je na snazi crveni meteo-alarm, koji označava vrlo opasno vreme. U Beogradu do kraja sedmice veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 37 do 39 stepeni Celzijusa i uz tropske noći. Temperatura će početkom naredne sedmice biti u manjem padu i u intervalu od 31 do 34 stepena, navodi RHMZ.