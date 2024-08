Kokanović (Ne damo Jadar): Vučić da prepusti temu rudnika stručnjacima

Predsednik udruženja "Ne damo Jadar" Zlatko Kokanović ocenio je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić, po ko zna koji put izlazi iz svojih ustavnih okvira.

Kokanović je rekao da on jeste fantastičan pravnik, ali da bi temu rudnika trebalo da prepusti ljudima poput dr Sanje Sakan. "Mi se pozivamo na zbornik koji je izdala SANU, u kojem je sve obrazloženo i sve jasno i decidno rečeno. Sada imamo i publikaciju profesorke Dragane Đorđević i njenih sedam kolega, naučni rad koji je međunarodno priznat", ocenio je on za "Danas". Kako je kazao, to su argumenti kojima se bore protiv otvaranja rudnika. "Aleksandar Vučić iza