U Srbiji danas od 37 do 41 stepen, nastavlja se toplotni talas

U Srbiji i danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme, posle podne se, uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuje pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, i to uglavnom na severu i u brdsko planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab vetar promenljivog pravca a temperature će biti od 17 do 25 stepeni jutarnja a najviša dnevna od 37 do 41 stepeni. U zapadnoj Srbiji će biti veoma toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, dok će najviša dnevna temperatura biti oko 38 stepeni. Od početka naredne nedelje vreme će biti promenljivo i nestabilnije uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i pojavu pljuskova i grmljavina, koji će lokalno biti izraženiji uz grad i pojačan vetar.