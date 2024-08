U Srbiji danas od 37 do 41 stepen, nastavlja se toplotni talas

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, sa temperaturom do 41 stepen.

Posle podne se, uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuje pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, i to uglavnom na severu i u brdsko planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperature od 17 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 37 do 41 stepen. U Beogradu će biti veoma toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, dok će najviša