Upozorenje na vremenske neprilike i za Bujanovac

Bujanovac, 18. avgust 2024. Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje za područje Srbije, na kratkotrajne vremenske nepogode, od ponedeljka do srede (19. do 21.). Očekuje se promenjivo i nestabilno vreme, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom i jakim olujnim vetrom, uz napomenu RHMZ-a da je tačnu lokaciju stvaranja, premeštanja i jačine samih nepogoda unapred teško odrediti, a da će hitna upozorenja izdavati 1 do 2 sata unapred. S obzirom na prognozu