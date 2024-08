U Srbiji sutra promenljivo oblačno i toplo vreme, temperatura do 35

Mogući grad i olujni vetar u zoni najjačih pljuskova.

Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak jugoistočni, uveče na severozapadu Srbije u skretanju na severni i severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 25, a najviša od 31 do 35. U Beogradu sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 21 do 25, a najviša oko 34. U Srbiji do četvrtka promenljivo i nestabilno povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, naročito u