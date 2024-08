„Lažeš, Borise Tadiću“: Dačić ostao pri tvrdnji o tome ko je naredio premlaćivanje Vučića 2008. godine

Ministar unutrašnjih poslova (MUP) Ivica Dačić ostao je pri tvrdnji da je bivši predsednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić svojevremeno naredio premlaćivanje Aleksandra Vučića, tokom mitinga tadašnje opozicione Srpske radikalne stranke (SRS) 2008. godine.

Povodom Tadićeve izjave da to nije tačno, Dačić je saopštio: „Lažeš, Borise Tadiću“. On je dodao da mu je (u međuvremenu preminuli) Miodrag Rakić, tadašnji sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i šef Biroa za operativnu koordinaciju rada službi bezbednosti, jasno i precizno preneo da je „nalog Predsedništva, njemu i direktoru policije da ni po koju cenu učesnici radikalskog skupa ne smeju da dođu do zgrade Radio-televizije Srbije, kao i da se upotrebe sva