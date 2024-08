Ukrajinci tvrde da su uništili još jedan most u Kurskoj oblasti u Rusiji

KIJEV – Komandant ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva Mikola Oleščuk izjavio je danas da su ukrajinske snage „koje sprovode operacije u Kurskoj oblasti“ uništile još jedan ključan most.

Oleščuk je na Telegramu objavio video snimak na kojem se vidi „precizan“ vazdušni udar na most, prenosi Kijev independent, javlja Tanjug. „Jedan most manje!“, naveo je on. Iako nije precizirao gde se nalazi most koji je uništen, ruski Telegram kanal Mash navodi da je reč o mostu preko reke Sejm, u blizini Zvanoje. Takođe se navodi da su napadu korišćeni projektili HIMARS. Kijev independent navodi da nije mogao nezavisno da potvrdi ove tvrdnje. Ukoliko se potvrdi da