Ukrajinske snage pogodile još jedan most u ruskoj regiji Kursk

Ukrajinska vojska je 6. augusta napala područje Kurska zauzevši, prema Kijevu, 82 naselja i 1.150 kvadratnih kilometara tokom ofanzive koja je iznenadila Moskvu, ali i njenu vojsku.

Ukrajinske snage pogodile su još jedan most u ruskoj regiji Kursk, koja graniči s Ukrajinom, u pokušaju da ometu borbene operacije Moskve u regiji, saopćile su ukrajinske zračne snage. “Još jedan most manje. Zračne snage nastavljaju lišavati neprijatelja njegovih logističkih mogućnosti preciznim zračnim napadima”, rekao je zapovjednik zračnih snaga Mikola Oleščuk objavljujući video napada na Telegramu, prenosi Hina. Nastavite čitati Čini se da je udar pogodio most