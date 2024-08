Policija Srbije prati oko 100 pripadnika vehabijskog pokreta zbog sumnje na terorizam

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je 19. avgusta da policija prati oko 100 pripadnika vehabijskog pokreta za koje se procenjuje da bi mogli da budu opasni.

Dačić je za Televiziju Pink rekao da se pripadnici vehabijskog pokreta prate "jer postoji mogućnost da budu opasni, odnosno da učestvuju u nekim terorističkim aktivnostima", rekao je Dačić, prenosi agencija Beta. "Kad neko ugleda Bošnjaka sa bradom ispada da je on pripadnik vehabija ili neke terorističke organizacije, a to nije tačno. Ovde je reč najviše do 100 ljudi koji se prate, za koje postoji mogućnost da uđu u neki terorizam", rekao je Dačić. Govoreći o