Večeras oko 20 časova došlo je do saobraćajne nezgode u mestu Donji Stepoš kod Kruševca. Do nezgode je došlo kada je automobil marke Opel sleteo u dvorište kuće. Vozač je prevezen u Opštu bolnicu u Kruševcu. Za sada se ne zna kako je došlo do ove nezgode. (Telegraf.rs)