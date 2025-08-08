Poznato stanje Marka Ljubiše Kana: Čuva ga policija: Istraga sada ide u jednom pravcu

Poznato stanje Marka Ljubiše Kana: Čuva ga policija: Istraga sada ide u jednom pravcu

- Policija čuva ranjenog Marka Ljubišu Kana, svesni su da mu je glava u torbi. Metak ga je okrznuo po glavi, ali povrede nisu opasne po život - kaže izvor blizak istrazi.

On dodaje da se među crnogorskom policijom govori i da je ovaj pokušaj atentata povezan sa onim u Španiji, kada je u Barseloni ranjen crnogorski državljanin Predrag Vujošević. - S obzirom na vremensku distancu između pucnjave u Budvi i Barseloni, postoji velika verovatnoća da će istraga ići u pravcu utvrđivanja veze između pokušaja ubistva Vujoševića i pokušaja likvidacije Marka Ljubiše Kana, koji je juče ranjen u Budvi - zaključuje on. Podsećamo, Marko Ljubiša Kan
