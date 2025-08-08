"Niko nije posumnjao u klinca": Ovako je napadač prišao Marku Ljubiši Kanu i da ga niko nije otkrio

Navodni pripadnik “škaljarskog klana” Marko Ljubiša Kan pogođen je u glavu sa daljine od 20 centimetara na bazenu hotela u Pržnu blizu Budve u Crnoj Gori u četvrtak 7. avgusta, a kako "Telegraf" saznaje, osumnjičeni za pokušaj ubistva odseo je u istom hotelu kao i meta napada.

Otkriveno je ko je bio u društvu Kana neposredno pre pucnjave, a svedoci su sada otkrili kako je izgledao napadač. Očevici pucnjave ispričali su da je reč o mlađem muškarcu, neki čak kažu i da je u pitanju "klinac". Nije poznat njegov identitet, niko nije posumnjao u njegove namere jer je izgledao kao običan gost hotela. Crnogorska policija istražuje da li je imao logističku podršku. Napadač je Kanu prišao sa leđa. Kako saznaje pomenuti portal, napadač je iznajmio