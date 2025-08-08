"Niko nije posumnjao u klinca": Ovako je napadač prišao Marku Ljubiši Kanu i da ga niko nije otkrio

Mondo pre 3 sata  |  Aleksandar Blagić
"Niko nije posumnjao u klinca": Ovako je napadač prišao Marku Ljubiši Kanu i da ga niko nije otkrio

Navodni pripadnik “škaljarskog klana” Marko Ljubiša Kan pogođen je u glavu sa daljine od 20 centimetara na bazenu hotela u Pržnu blizu Budve u Crnoj Gori u četvrtak 7. avgusta, a kako "Telegraf" saznaje, osumnjičeni za pokušaj ubistva odseo je u istom hotelu kao i meta napada.

Otkriveno je ko je bio u društvu Kana neposredno pre pucnjave, a svedoci su sada otkrili kako je izgledao napadač. Očevici pucnjave ispričali su da je reč o mlađem muškarcu, neki čak kažu i da je u pitanju "klinac". Nije poznat njegov identitet, niko nije posumnjao u njegove namere jer je izgledao kao običan gost hotela. Crnogorska policija istražuje da li je imao logističku podršku. Napadač je Kanu prišao sa leđa. Kako saznaje pomenuti portal, napadač je iznajmio
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

„Jedva čekam da ubijem Kana, sanjao sam da mi je pobegao“: Jezive prepiske kriminalaca o „škaljarcu“ koji je upucan na bazenu…

„Jedva čekam da ubijem Kana, sanjao sam da mi je pobegao“: Jezive prepiske kriminalaca o „škaljarcu“ koji je upucan na bazenu hotela u Pržnu

Nova pre 3 sata
Sumnjiva osoba bila sa Markom Ljubišom Kanom pre pucnjave: Napadač mu pucao u glavu, ljudi skakali u bazen (Video)

Sumnjiva osoba bila sa Markom Ljubišom Kanom pre pucnjave: Napadač mu pucao u glavu, ljudi skakali u bazen (Video)

Mondo pre 4 sati
Jači od metka! Marko Ljubiša Kan preživeo šesti atentat: Na meti od 2009. godine, Zvicer mu je ljuti neprijatelj, a nišanili…

Jači od metka! Marko Ljubiša Kan preživeo šesti atentat: Na meti od 2009. godine, Zvicer mu je ljuti neprijatelj, a nišanili ga i u Beogradu!

Kurir pre 3 sata
"Cela budva blokirana, policija na svakom koraku" Izvor blizak istrazi šokirao detaljima pucnjave: Kan je kao mačka, uvek se…

"Cela budva blokirana, policija na svakom koraku" Izvor blizak istrazi šokirao detaljima pucnjave: Kan je kao mačka, uvek se izvuče!

Kurir pre 4 sati
Otkriveno kako je pucač prišao Marku Ljubiši Kanu! Prišao meti na pola metra, evo zašto nije bio sumnjiv!

Otkriveno kako je pucač prišao Marku Ljubiši Kanu! Prišao meti na pola metra, evo zašto nije bio sumnjiv!

Telegraf pre 4 sati
Ljudi poskakali sa ležaljki, jedan čovek upao u bazen: Ovako je izgledao trenutak pokušaja ubistva Kana u Budvi, ovo su…

Ljudi poskakali sa ležaljki, jedan čovek upao u bazen: Ovako je izgledao trenutak pokušaja ubistva Kana u Budvi, ovo su detalji sa snimka

Blic pre 6 sati
Poznato u kakvom je stanju Marko Ljubiša Kan: Pokušaj atentata povezan sa Španijom, isplivali novi detalji

Poznato u kakvom je stanju Marko Ljubiša Kan: Pokušaj atentata povezan sa Španijom, isplivali novi detalji

Mondo pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna Gora

Balkan, najnovije vesti »

Dve osobe povređene u udesu u Banjaluci: Sudarili se, pa se zakucali i u parkirana vozila, žena za dlaku izbegla smrt (video)

Dve osobe povređene u udesu u Banjaluci: Sudarili se, pa se zakucali i u parkirana vozila, žena za dlaku izbegla smrt (video)

Blic pre 27 minuta
Ranio domaćina, ubio dvoje gostiju hicima u glavu: Policija uhapsila osumnjičenog za dvostruko ubistvo u Šamcu

Ranio domaćina, ubio dvoje gostiju hicima u glavu: Policija uhapsila osumnjičenog za dvostruko ubistvo u Šamcu

Blic pre 26 minuta
Tajni sporazum Podgorice i Prištine podelio javnost

Tajni sporazum Podgorice i Prištine podelio javnost

Serbian News Media pre 1 sat
„Jedva čekam da ubijem Kana, sanjao sam da mi je pobegao“: Jezive prepiske kriminalaca o „škaljarcu“ koji je upucan na bazenu…

„Jedva čekam da ubijem Kana, sanjao sam da mi je pobegao“: Jezive prepiske kriminalaca o „škaljarcu“ koji je upucan na bazenu hotela u Pržnu

Nova pre 3 sata
Snimak iz tunela frapirao narod! Kolona auta trubi, ne mogu da prođu - svi u neverici zbog prizora ispred: "Ovo je nenormalno…

Snimak iz tunela frapirao narod! Kolona auta trubi, ne mogu da prođu - svi u neverici zbog prizora ispred: "Ovo je nenormalno! Samo što veće kazne" (video)

Kurir pre 2 sata