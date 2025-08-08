Jači od metka! Marko Ljubiša Kan preživeo šesti atentat: Na meti od 2009. godine, Zvicer mu je ljuti neprijatelj, a nišanili ga i u Beogradu!

Marko Ljubiša Kan, koji važi za visokopozicioniranog pripadnika škaljarskog klana, preživeo je šesti atentat, a dva puta je izbegao smrt u Beogradu! Na njega je u četvrtak popodne, kako se sumnja, plaćeni ubica pucao dok je bio na bazenu jednog hotela u Pržnu, a metak ga je okrznuo po glavi.

Pokušaj likvidacije snimile su kamere, a snimak je dospeo u javnost. Na njemu se vidi kako muškarac u svetlom šortsu i majici sa peškirom oko vrata silazi niz stepenice i s leđa prilazi Kanu koji je ležao na ležaljci. Iz neposredne blizine, maltene sa razdaljine od 20 centimetara, pucao je u Kana iz pištolja koji je prethodno izvadio iz torbice koja mu je bila oko vrata, sakrivena ispod peškira. - Pošto je ispalio više hitaca, muškarac je trčeći pobegao sa bazena.