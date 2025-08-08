Ljudi poskakali sa ležaljki, jedan čovek upao u bazen: Ovako je izgledao trenutak pokušaja ubistva Kana u Budvi, ovo su detalji sa snimka

Marko Ljubiša Kan ranjen je juče u Budvi dok je na bazenu luksuznog hotela u Pržnu ležao na ležaljci. Za sada nepoznati napadač, prišao mu je na 20 centimetara blizine i ispalio nekoliko metaka u njegovom pravcu, od kojih mu je jedan okrznuo glavu, a drugi završio u nozi.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak na kome se vidi kako muškarac obučen u svetlu garderobu, s tašnicom preko ramena, silazi niz stepenice, dolazi tik do Marka Ljubiše Kana i ispaljuje hice iz pištolja. Video-zapis pokazuje napadača koji se prikrao niz stepenice, pucao u Kana i pobegao pored bazena. Nakon pucnjave, gosti hotela skaču sa ležaljki, a jedan od njih kreće prema napadaču, ali ubrzo upada u bazen. Prema nezvaničnim pisanjima medija, Kana je jedan