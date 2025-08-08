„Jedva čekam da ubijem Kana, sanjao sam da mi je pobegao“: Jezive prepiske kriminalaca o „škaljarcu“ koji je upucan na bazenu hotela u Pržnu

Nova pre 1 sat
„Jedva čekam da ubijem Kana, sanjao sam da mi je pobegao“: Jezive prepiske kriminalaca o „škaljarcu“ koji je upucan na bazenu…

Marko Ljubiša Kan je upucan u četvrtak na bazenu jednog hotela u Budvi, kada mu je napadač prišao s leđa i zapucao u njega sa blizine od dvadesetak centimetara.

Dva hica su ga okrznula ali on nije životno ugrožen. Ovo nije prvi put da je pokušano njegovo ubistvo, a da su mu za petama bili pripadnici “kavačkog klana”, vidi se iz brojnih “Skaj” prepiski koje su međusobno razmenjivali šef "kavčana" Radoje Zvicer i njegovi saradnici. I dalje nepoznati napadač za kojim traga crnogorska policije, je prišao dok je Marko Ljubiša Kan ležao na ležaljci pored bazena luksuznog hotela u Pržnu, nadomak Budve. Bio je odeven kao gost
