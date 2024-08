Vreme promenljivo oblačno, toplo, sparno i nestabilno, mestimično s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, češćim u centralnim i južnim krajevima Srbije. Pljuskovi će ponegde biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Van grmljavinskih razvoja vetar će biti slab do umeren, različitih smerova. Najniža temperatura od 16 do 22C a najviša od 27 °C na zapadu i jugu Srbije do 34 °C.