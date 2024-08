Mišel i Barak Obama: Biće tesna trka, moramo da odbranimo demokratiju

Beta pre 2 sata

Bivši predsednik SAD Barak Obama, jedan do ključnih govornika druge večeri Nacionalne konvencije demokrata u Čikagu, poručio je da je zadatak demokrata da rade na tome da demokratija pobedi, prenosi Glas Amerike (VOA).Obama je ohrabrio demokrate da slušaju one koji se ne slažu sa njima i bore se za glasove onih koji imaju različite stavove, apelujući na svoju stranku da ne žuri da osuđuje one sa vrednostima koje se razlikuju od njihovih.

"Ovo će biti tesna borba u jako podeljenoj zemlji, u zemlji gde se mnogo ljudi muči, gde ljudi ne veruju da vlada može da pomogne. I oni se pitaju, ko se bori za mene, ko se pita za moju budućnost, moje dece, o našoj budućosti. Jedna stvar je sigurna, Donald Tramp nema problem sa spavanjem zbog toga", naveo je Obama.

"On daje dečje nadimke, ima lude teorije zavere, opsednut je količinom okupljenih ljudi, i tako dalje, i tako dalje. Pre neki dan sam čuo da je neko Trampa uporedio sa komšijom koji van nanosi svoje lišće u vaše dvorište. Kad je komšija takav, to dosta nervira, ali kada je to predsednik, to je opasno", naveo je Obama.

On je dodao da neće biti lako, druga strana, kako kaže zna da je lakše da se igra na kartu straha i cinizma, reći će da je vlada korumpirana.

"Mi imamo drugi zadatak, da uverimo da demokratija može da se ostvari. Treba nam presednica koja zaista brine o milionima ljudi", naveo je Obama.

Bivšeg predsednika najavila je njegova supruga Mišel Obama, a on je govor počeo rečima da je on jedina osoba koja je dovoljno glupa da govori posle nje.

"Nešto fenomenalno je u zraku, zar ne, osećamo to? I u celoj zemlji! Znate o čemu pričam, to je ta zarazna moć nade i očekivanja", rekla je Mišel Obama.

Ona je navela da sada postoji šansa da se pobede podele i mržnja, uz poruku da se "vraća nada".

(Beta, 21.08.2024)