Predstavnici Vlade odgovorili sindikatima: Ponudili povećanje minimalca za više od 10 odsto

Predstavnici Vlade Srbije ponudili su na današnjoj, trećoj po redu, rundi pregovora o minimalnoj ceni rada za sledeću godinu da povećanje bude veće od 10 odsto, izjavio je sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović i dodao da je to dobro budući da je na prethodnom sastanku predloženo da povećanje iznosi između osam i 10 procenata.

- Nije rečeno koliko je to povećanje veće od 10 odsto. Očekujemo da sutra na sednici kolegijuma Socijalno-ekonomskog saveta izađu sa konkretnim procentom povećanja, rekao je on za Tanjug. Dodao je da su ostali partneri, tj. sindikati i poslodavci danas ostali pri svojim ranijim predlozima. - Čekamo da čujemo predlog iz Vlade Srbije i da na osnovu toga možda korigujemo svoje zahteve, rekao je on i naveo da do tada ne žele da se izjašnjavaju o eventualnim