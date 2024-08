Niže cene u Srbiji u narednih 10 dana Vučević: Mislim da ćemo imati dobre vesti i dvocifreni skok minimalca

Premijer Srbije Miloš Vučević rekao je danas da ćemo nakon sednice Socio - ekonomskog saveta, ukoliko se postigne dogovor sa Sindikatima i Unijom poslodavaca, imati dobre vesti i dvocifreni skok minimalca, odnosno značajno povećanje imajući u vidu, kako je rekao, sve okolnosti.

On je rekao da će to povećanje biti veće nego što su inflatorna kretanja. - Imaćete zvaničnu informaciju u ranim popodnevnim satima. Podićićemo životni standard koji utiče na kvalitet života. Nije to lako, Sindikati očekuju veće zarade - rekao je Vučević za TV Prva. Ko diktira cene namirnica? - Otvorio sam tu temu na sednici BDP, sad nas čeka nova sednica. Juče sam imao konkretizaciju te teme. Razgovarao sam sa predsednikom republike više puta. Prvi put sam imao