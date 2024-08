Vremenska prognoza 25. avgust 2024.

I drugog dana vikenda pretežno sunčano i toplo u svim krajevima. Jutarnja temperatura od 14 do 22, a najviša od 33 do 37. U glavnom gradu jutro svežije sa temperaturom oko 17 stepeni, a tokom dana sunčano i veoma toplo, do 36 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 25.08.2024. Nedelja: Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 22, a najviša od 33 do 37 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35 stepeni, verovatnoća 95%. 26.08.2024. Ponedeljak: Pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umeren jugoistočni vetar koji će na severu biti u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 23, a najviša