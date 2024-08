Napad u Nemačkoj čist terorizam? "Napadač ciljao hrišćane"

Nemačko savezno tužilaštvo preuzelo je istragu o napadu nožem u gradu Zolingen, u kojem su u petak ubijene tri, a povređeno osam osoba, navodeći da se sumnja na terorizam.

Portparol saveznog tužilaštva izjavio da preuzimaju istragu jer je moguće da je reč o terorizmu, prenosi Rojters. Nemačka policija jutros je saopštila da je uhapsila muškarca osumnjičenog za napad u gradu Zolingenu, da je reč o Sirijcu i da je on priznao zločin. Teroristička organizacija Islamska država (IS) preuzela je u subotu odgovornost za napad u Zolingenu. IS je naveo da je napadač ciljao hrišćane i da je "vojnik Islamske države", koji je izveo napad "kako bi