"Policija traga za njim": Uroš Stanić nakon napada u Beogradu kroz suze priznao: "Moram da promenim mesto boravka"

Takmičar rijalitija "Zadruga 7 - Elita" Uroš Stanić danas je, kako tvrdi, napadnut, a sad je otkrio šta je prinuđen da uradi.

- Jako me je strah. Moram da promenim mesto boravka na nekoliko dana, dok se nasilnik ne pronađe. Vrat me jako boli, dobio sam terapiju - rekao je Uroš kroz suze. - Osećam se jadno, jer ništa nisam uradio da me neko napadne. Policija traga za njim, nadam se da će ga uskoro pronaći. Ne smem više da šetam sam ulicom. Ono što sam čuo je da se ponašao neprikladno prema zaposlenima i ranije u prodavnici gde se desio incident. Moja majka se jako potresla, loše je. Ne