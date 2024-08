I danas do 37 stepeni, na jugu i istoku Srbije uveče moguća kiša

U Vranju će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, povremeno uz malu do umerenu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se veoma retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom na istoku i jugu Srbije, kao i u planinskim predelima. Duvaće slab do umeren vetar, istočnih i severoistočnih smerova. Najniža temperatura biće od 13 do 22, a najviša od 33 do 37 stepeni.