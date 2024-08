Od utorka pljuskovi i malo svežije

Danas pretežno sunčano i veoma toplo, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, veoma retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom na istoku i jugu Srbije, kao i u planinskim predelima. Vetar slab do umeren, istočnih i severoistočnih smerova. Najniža temperatura od 13 do 22, a najviša od 33 do 37 stepeni.

27.08.2024. Utorak: Promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, ali nestabilno, pa se uz dnevni razvoj oblačnosti očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 21, a najviša od 32 do 35 stepeni. 28.08.2024. Sreda: Promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, ali nestabilno, pa se uz dnevni razvoj oblačnosti u oblastima južno od Save i Dunava očekuju i