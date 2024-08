Vučić o zadržavanju Severine: Glupo i nepotrebno, iako o njoj mislim sve najgore

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je gostujući na TV Pink prokomentarisao i zadržavanje na granici hrvatske pevačice Severine Vučković. „Iznenadiću vas sada ovim što ću imati da vam kažem.

Ja sam jutros zvao Dačića, probudio ga, da vidim šta se dešava sa Severinom. On mi je rekao tako je i tako je, i rekao mi da nije privođena, zadržana je na granici dva sata. I ja mislim da je to mnogo glupo i nepotrebno. Ne zbog Severine, o kojoj sve najgore mislim. Mi moramo da se razlikujemo od njih u svemu. Sačuvaj me Bože da vodim državu u kojoj će hapsiti svakoga ko sluša Tompsonove pesme. Pustite ih sve, i Selmu Bajrami. To što oni mrze Srbiju, govore o sebi“