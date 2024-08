Đoković se prekrstio, krenuo na teren, a zlatni detalj sve je oduševio! Novak je poslednji put u karijeri dobio ovakav poklon!

Ko je gledao meč Novaka Đokovića sa Raduom Albotom u prvom kolu US opena mogao je da vidi u prvom kadru prenosa kako se srpski teniser krsti pre ulaska na teren, a zatim kako nosi opremu u torbi zlatne boje.

He arrives as the defending champion and with an Olympic 🥇 Novak is back. pic.twitter.com/961HF7ikZS — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2024 To nije slučajno, "Hed", poznati proizvođač teniske opreme je sa namerom napravio ovu torbu za najboljeg tenisera ikada. Ovo nije prvi put da "Hed" daje zlatnu opremu Novaku Đokoviću, zapravo je ovo treća situacija! Prvi put se to desilo 2016. godine, a razlog je bio "Nole Slem". Srpski teniser je u 2015. godini osvojio