U skrivenom delu u kamionu pokušao da prošvercuje više od 200 pakli cigareta

Četrdesetosmogodišnji V.Z. uhapšen je na Graničnom prelazu Sot zbog krijumčarenja više od 200 paklica cigareta.

Kako je saopšteno iz MUP-a, on je uhapšen zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje. Policija je na prelazu Sot, na izlazu iz zemlje, pregledom kamiona hrvatskih registarskih oznaka koji je vozio osumnjičeni, u skrivenom delu kabine pronašla 226 paklica različitih vrsta cigareta, kao i veću količinu suplemenata. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvo.