Brnabić: Pisanje nekih medija da će se u Srbiji skladištiti francuski nuklearni otpad je bezobrazluk

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas, povodom pisanja nekih medija da će tokom posete francuskog predsednika Emanuela Makrona Beogradu jedna od tema biti odlaganje nuklearnog otpada iz te zemlje u Srbiji, da je to "bezobrazluk".

"Što se tiče nuklearnog otpada, to je takav jedan bezobrazluk da takve stvari plasirate u javnost, i prema Francuskoj i prema Evropskoj uniji", rekla je Brnabić za televiziju Pink.

Ona je kazala da će nuklearna energija biti na dnevnom redu "kao tema neke javne rasprave", ili za raspravu u Skupštini Srbije.

"Ja mislim da je to put kojim Srbija treba da ide, da je to čista energija, da je dokazano od države kao sto je Francuska, da je to nešto što može da se radi bezbedno", rekla je Brnabić.

Dodala je da će korišćenje nuklearne energije u Srbiji biti tema "javne rasprave i stručnih ljudi".

(Beta, 29.08.2024)