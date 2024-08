F-16 se srušio u Ukrajini, stradao pilot; Holandija dozvolila Kijevu da koristi oružje iz te zemlje na teritoriji Rusije

Rat u Ukrajini – 917. dan. Ukrajinski sistemi PVO oborili su tokom noći oko 15 ruskih dronova. Najmanje jedna osoba stradala u granatiranju Belgorodske oblasti. Holandija dozvolila Kijevu da koristi oružje dobijeno od te zemlje na ruskoj teritoriji. Lovac F-16 američke proizvodnje srušio se u Ukrajini.

Ukrajina poziva saveznike da ubrzaju isporuku sistema PVO Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba pozvao je saveznike u EU da ubrzaju isporuku obećanih sistemi protivvazduhoplovne odbrane. "Preneo sam koliko je hitno da se isporuči obećana vojna pomoć, uključujući sisteme protivvazduhoplovne odbrane", naveo je na platformi Iks nakon sastanka sa ministrima spoljnih poslova EU u Briselu.