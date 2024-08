Bio sam tamo, video sam, Rusi napreduju žestoko! Glavni komandant ukrajinske vojske o bitkama u Časiv Jaru: Ovo im je cilj...

Vrhovni zapovednik ukrajinskih oružanih snaga Oleksandr Sirski rekao je da je nekoliko dana proveo na istočnom frontu kod Pokrovska i opisao borbe kao "veoma teške".

Rusija poslednjih meseci uz velike napore, polako, ali uporno nadire prema strateški važnom gradu Pokrovsku u istočnoj ukrajinskoj regiji Donjeck. "Borbe su veoma teške. Neprijatelj sve čini kako bi nastavio da se kreće i napreduje, pokušavajući da probije našu obranu", napisao je Sirski na Facebooku.