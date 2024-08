Danas u Srbiji promenljivo oblačno i toplo vreme

Na severu Srbije duži sunčani intervali, a u oblastima južnije od Save i Dunava nestabilno vreme pa se očekuju i lokalni kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Duvaće slab i umeren vetar, severnih pravaca. Najniža temperatura biće od 14 na jugoistoku Srbije do 20 stepeni u Beogradu, a najviša od 27 do 33 stepena.U Beogradu će takođe biti promenljivo oblačno i toplo, ali sa dužim sunčanim intervalima, krajem dana u pojedenim delovima grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najniža temperatura biće od 17 stepeni do 20, a najviša oko 31 stepen.