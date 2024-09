Čorba dao 30.000 maraka Kristijanu Goluboviću: Borina žena poludela, jedna stvar ju je baš uvredila

Kristijan Golubović otkrio nepoznanice o odnosu i sradnji sa Borom Čorbom.

Legendarni roker Bora Đorđević preminuo je u 72. godini nakon duge borbe sa upalom pluća. Iza sebe je ostavio riznicu hitova koje su obeležile brojne generacije. Međutim, mnogi ne znaju da je na jednoj od pesama sa rokerom sarađivao i niko drugi do Kristijan Golubović. On je otkrio jednom prilikom kako je došlo do toga, kao i da je zaradio neverovatnih 30.000 maraka. "Mene je 1993. godine Bora pozvao da mu budem gost u pesmi. Tad sam zaradio 30.000 maraka", započeo