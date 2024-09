Grenfel: Kako je zbog propusta i laži u požaru stradalo 72 ljudi

Propusti vlade, „nepoštene“ kompanije i nedostatak strategije vatrogasne službe samo su neki od uzroka požara u Grenfel kuli u Londonu koji je izbio 2017. godine, kada su poginule 72 osobe, zaključuje se u konačnom izveštaju šestogodišnje javne istrage.

Izveštaj postavlja „put do katastrofe“ u Grenfelu koji se proteže do ranih 1990-ih o tome kako se upravlja i reguliše bezbednost od požara u visokim zgradama. Koaliciona i konzervativna vlada „ignorisale je, odložila ili zanemarila“ zabrinutost za bezbednost u industrijskoj praksi, navodi se u istrazi. Tako je proizvođač materijala za oblaganje „namerno sakrio“ rizik od požara koji one predstavljaju, dodaje se u izveštaju. Među preporukama navedenim u izveštaju od