Ko je Aleksandra Vučenović na koju je pucao bivši dečko: Iz "Elite" je bila diskvalifikovana, a evo čime se bavila

Muškarac, koji se sumnjiči da je jutros ispalio više hitaca u Zemunu tokom napada na svoju bivšu devojku, pronađen je i priveden, a u pitanju je bivša učesnica rijalitija "Zadruga 8 Elita", Aleksandra Saška Vučenović.

Naime, reč je o 26-godišnjoj devojci koja je inače fotomodel iz Zemuna, kako su ranije pisali mediji. Aleksandra je završila Grafičku školu, a odmah posle srednje škole zaposlila se u kancelariji za adaptaciju stanova i to joj je bio prvi posao. - Elito, obaveštavamo vas da je Aleksandra Vučenović diskvalifikovana, snosiće kaznu od 50.000. S obzirom na polomljeni prozor u kući Odabranih, kuća će biti zaključana, a Odabrani učesnici će živeti u Beloj kući - glasilo