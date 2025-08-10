Pomahnitali napadač iz zemuna je pucao na učesnicu rijalitija Zadruga 8 Elita: Aleksandra tvrdi da je prošla pakao sa bivšim dečkom: Slike jezivih modrica

Muškarac, koji se sumnjiči da je jutros ispalio više hitaca u Zemunu tokom napada na svoju bivšu devojku, pronađen je i priveden.

Devojka na koju je pucao muškarac u Zemunu je poznata javnosti, a u pitanju je bivša učesnica rijalitija "Zadruga 8 Elita", Aleksandra Saška Vučenović. Aleksandra se oglasila za "Blic", ovim povodom, otkrila da je sa dečkom bila u vezi četiri meseca, nakon čega je nastao pakao u njenom životu. Tokom jedne ljubomorne scene zadobila je i modrice. - Ja sam se viđala sa tim dečkom 4 meseca, u početku se ponašao lepo dok mi nije ušao u glavu i izmanipulisao sa mnom,