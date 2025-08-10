Pomahnitali napadač iz zemuna je pucao na učesnicu rijalitija Zadruga 8 Elita: Aleksandra tvrdi da je prošla pakao sa bivšim dečkom: Slike jezivih modrica

Blic pre 5 sati
Pomahnitali napadač iz zemuna je pucao na učesnicu rijalitija Zadruga 8 Elita: Aleksandra tvrdi da je prošla pakao sa bivšim…

Muškarac, koji se sumnjiči da je jutros ispalio više hitaca u Zemunu tokom napada na svoju bivšu devojku, pronađen je i priveden.

Devojka na koju je pucao muškarac u Zemunu je poznata javnosti, a u pitanju je bivša učesnica rijalitija "Zadruga 8 Elita", Aleksandra Saška Vučenović. Aleksandra se oglasila za "Blic", ovim povodom, otkrila da je sa dečkom bila u vezi četiri meseca, nakon čega je nastao pakao u njenom životu. Tokom jedne ljubomorne scene zadobila je i modrice. - Ja sam se viđala sa tim dečkom 4 meseca, u početku se ponašao lepo dok mi nije ušao u glavu i izmanipulisao sa mnom,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ko je Aleksandra Vučenović na koju je pucao bivši dečko: Iz "Elite" je bila diskvalifikovana, a evo čime se bavila

Ko je Aleksandra Vučenović na koju je pucao bivši dečko: Iz "Elite" je bila diskvalifikovana, a evo čime se bavila

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZadrugaZemun

Najnovije vesti »

Lokalni izbori u Severnoj Makedoniji zakazani za 19. oktobar: Kampanja traje 20 dana

Lokalni izbori u Severnoj Makedoniji zakazani za 19. oktobar: Kampanja traje 20 dana

Blic pre 3 minuta
Mesarović: Za pešačke staze u Odžacima 26,3 miliona dinara, radovi gotovi u septembru

Mesarović: Za pešačke staze u Odžacima 26,3 miliona dinara, radovi gotovi u septembru

Telegraf pre 2 minuta
U iščekivanju besnih režimskih građana

U iščekivanju besnih režimskih građana

Radar pre 58 minuta
POGLED SA MIŠELUKA: Nije život što i polje preći

POGLED SA MIŠELUKA: Nije život što i polje preći

RTV pre 53 minuta
Bentley Batur Cabrio One plus One

Bentley Batur Cabrio One plus One

Auto blog pre 38 minuta