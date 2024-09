"Video sam da skreće, pokušao sam da izbegnem" Prve reči vozača nakon udesa na Obrenovačkom putu: "Mnogo mi je teško... (Video)

Vozač autobusa, koji je danas udario u automobil marke "audi" na Obrenovačkom drumu, u stanju je šoka nakon stravičnog udesa u kojem je teško povređeno više osoba, među kojima dvoje dece.

Vidno uznemiren i u suzama rekao je da je video kako "audi" prelazi u njegovu traku i da je pokušao da ga izbegne, ali da nije uspeo. "Video sam ga da skreće u moju traku, na nekih deset, 15 metara. Pokušao sam da skrenem da ga izbegnem. Jako mi je teško", rekao je vozač u suzama. Na lice mesta izašle su najmanje četiri ekipe