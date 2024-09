Most na Karakaju biće završen za šest meseci; Vučić: Odluka o odlasku na samit BRIKS-a u oktobru

Trećeg radnog dana u Podrinju, predsednik Aleksandar Vučić, zajedno sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom obišao je radove na graničnom prelazu Karakaj. Vučić je prethodno obišao je đake u školi u Brezjaku i najavio nova ulaganja. Predsednik je najavio je da će sutra u Podrinju imati najvažnije razgovore za Srbiju.

Projekat za tunel Kadinjača biće gotov do kraja oktobra Predsednik Vučić najavio je da će do kraja oktobra biti završen projekat za izgradnju tunela Kadinjača, kao i da će već od novembra početi radovi. Tada se očekuje da bude završena i obilaznica oko Užica, rekao je Vučić meštanima Bajine Bašte tokom obilaska destilerije Tim "Stara pesma". "Već u novembru ćemo da gledamo da kompanija koja bude radila krene sa radovima, a videćemo da li će to biti Kinezi, Turci