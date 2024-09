Vulin: Vučić nije odbio poziv Putina

Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin rekao je danas da Aleksandar Vučić nije odbio poziv Vladimira Putina da učestvuje na zasedanju BRIKS-a i da će o tome njih dvojica razgovarati u unapred dogovorenom telefonskom razgovoru.

– Rusija i Srbija su strateški partneri i to niko ne može da promeni – rekao je Vulin. On je istakao da su Vučić i Putin iznad svega prijatelji i da Srbija neće uvesti sankcije Rusiji. Govoreći o Putinovoj poruci o padu ekonomske razmene između Rusije i Srbije, Vulin je rekao da to pokazuje da Putin misli o Srbiji, jer je izvoz za Rusiju statistička greška, a Srbiji mnogo znači. – Mislite li da ćemo preživeti ovu zimu bez ruskog gasa? Mislim da će o tome