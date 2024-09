Učesnici Prajda od Skupštine Srbije zatražili usvajanje zakona koje čekaju 10 godina

Beta pre 1 sat

Učesnici Prajda od Skupštine Srbije Učesnici Prajd šetnje zatražili su danas od poslanika u Skupštini Srbije da usvoje Zakon o istopolnim zajednicama i Zakon o rodnom identitetu i pravima interseks osoba.

Aktivisti su sa kamiona koji je predvodio Prajd šetnju naveli da te zakone čekaju deset godina.

"Nećemo više izgovore, hoćemo svoja prava", poručili su oni.

Pozvali su građane Srbije da ih podrže u tome, kao što i oni podržavaju inicijative za zdravu životnu sredinu i vodu.

Okupljeni su pozdravili poslanike Zeleno-levog fronta koji su na prozoru Skupštine na drugom spratu raširili veliku zastavu duginih boja.

"Hvala vam na tome, ali mi se nećemo zaustaviti dok 'on' ne iznese belu zastavicu i preda se", dodali su oni.

Šetnja je potom nastavljena Ulicom kneza Miloša, a biće završena u parku Manjež, gde je najavljen koncert.

U beogradskom parku Manjež počelo okupljanje učesnika Parade ponosa

U parku Manjež kod Slavije oko 16 časova počelo je okupljanje učesnika ovogodišnje Parade ponosa u Beogradu.

Okupljeni građani nose transparante s natpisima "Homofobija je tako dosadna", "Mi nismo zbunjeni", "Bitni smo", "Ljubav pobeđuje".

U centru parka Manjež postavljena je bina na kojoj će posle šetnje biti koncert, a oko nje su zastave duginih boja i drugi simboli LGBT+ zajednice.

Saobraćaj je obustavljen u Dečanskoj ulici u smeru ka Skupštini Srbiji, od Trga Republike do Trga Slavija, u Ulici kneza Miloša do Mostarske petlje i svim ulicama koje vode do parka Manjež.

U centru Beograda je raspoređen veliki broj pripadnika policije, javila je reporterka Agencije Beta.

Nakon okupljanja u parku Manjež, kako su najavili organizatori, u 17 sati počeće tradicionalna šetnja Nemanjinom ulicom do Vlade Srbije, zatim kroz Kneza Miloša, Kralja Milana, pa pored Trga Nikole Pašića i Skupštine Srbije i nazad kroz Kneza Miloša ka parku.

Ulazni punktovi za ovogodišnji Prajd biće otvoreni od 16 do 17 sati u Prizrenskoj ulici kod hotela "Moskva", na raskrsnici Resavske i Birčaninove, na raskrsnici Resavske i Mišarske, kao i u Kralja Milana kod Trga Slavija.

Posle šetnje, u 18 sati, ponovo će biti otvorena dva punkta za ulazak na koncerte - na raskrsnici Resavske i Masarikove i na raskrsnici Nemanjine i Kralja Milutina, koji će biti otvoreni do 22 sata

"Ulaz na Prajd je otvoren za sve građane i građanke, ne postoji unapred predviđen spisak učesnika i učesnica", naveli su organizatori.

Posle šetnje je u parku Manjež planiran tradicionalni koncert, a između ostalih nastupiće Bojana Vunturišević, Raiven, Iva Lorens, Zoi, Zorja, Kat Dosa i Tijana Bogićević.

Kuma ovogodišnjeg Prajda je pevačica Zejna Murkić, dok je Sunnoka kraljica Prajda.

Organizatori su apelovali na učesnike da izbegavaju konflikte sa pripadnicima bezbednosnih službi i potencijalnim kontra-demonstantima, kao i da pri dolasku na manifestaciju ne ističu LGBTI+ obeležja, već da ih istaknu tek po dolasku u park.

Manifestacija "Beograd Prajd" godinama ističe iste zahteve, navodeći da ih država ne ispunjava, a da oni samo predstavljaju prvi korak ka ravnopravnijem i pravednijem društvu.

"Zahtevi Beograd Prajda nisu se menjali godinama. Nažalost, država nijedan od njih nije ispunila, a mi svake godine podsećamo da je njihovo uvažavanje samo prvi korak ka ravnopravnijem i pravednijem društvu. Zahtevi Beograd Prajda su zahtevi LGBTI+ zajednice da žive kao i svi ostali gradđani ove zemlje. Ponos su ljudi", naveli su organizatori.

Podsetili su da su među zahtevima usvajanje Zakona o istopolnim zajednicama i Zakona o rodnom identitetu i pravima interseks osoba, brza i adevkatna reakcija državnih organa i javna osuda predstavnika vlasti na govor mržnje i zločine motivisane mržnjom prema LGBTI+ zajednici, kao i usvajanje lokalnih akcionih planova za LGBTI+ zajednicu.

Organizatori traže i izvinjenje svim građanima Srbije koji su pre 1994. godine bili sudski i na druge načine progonjeni zbog svoje seksualne orijentacije i rodnog identiteta, obrazovanje i edukaciju o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu, besplatnu i lako dostupnu preekspozicionu i postekspozicionu profilaksu (PrEP i PEP), kao i da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da po hitnom postupku izvrši standardizaciju usluge – terenski saradnik.

Nedelja ponosa, koja je počela u ponedeljak 2. septembra, i u okviru koje je održano više desetina događaja, u nedelju u 19 sati će biti završena događajem "Veče kratkih kvir filmova" u Kulturnom centru Grad.

(Beta, 07.09.2024)