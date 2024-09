PU Kraljevo: Uhapšen zbog posedovanja gotovo dva kilograma kanabisa

Policija u Kraljevu uhapsila je S. Đ. (45) zbog posedovanja gotovo dva kilograma kanabisa, za koji se sumnja da je namenjen prodaji, saopštila je danas Policijska uprava Kraljevo.

Kako se navodi, policija je prilikom pretresa stana osumnjičenog pronašla više od 1,9 kilograma biljke materije za koju se sumnja da je kanabis, za koju se sumnja da je bila namenjena daljoj prodaji. On se tereti za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.