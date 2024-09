Šef CIA-a: Ne treba strahovati od ruskih prijetnji nuklearnom eskalacijom

‘Putin je siledžija. On će nastaviti da zvecka oružje, s vremena na vrijeme, ne možemo sebi dozvoliti da budemo zastrašeni tim zveckanjem’, poručio je šef CIA-e William Burns.

Šef američke Centralne obavještajne agencije (CIA) William Burns izjavio je da Zapad ne treba da strahuje od ruskih prijetnji korištenjem nuklearnog oružja i najavio je nove prijedloge o primirju u Pojasu Gaze u narednih nekoliko dana, piše Guardian, prenosi Tanjug. On je to rekao u subotu, gdje je, u pratnji šefa britanskog MI6 Richarda Moorea, prisustvovao događaju koji je organizovao Financial Times u Londonu. Odgovarajući na pitanje da li bi se