Sunčano i toplo: Srbija uživa u letnjem vremenu, ali promena stiže uskoro

Krajem dana, kao i tokom noći, doći će do dodatnog pojačanja košave.

Temperature će se kretati od 14 °S u Požegi do 23 °S u Vršcu, dok će maksimalne dnevne temperature dostići vrednosti između 30 i 34 °S. NIŠ – U Nišu se za 8. septembar očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slab istočni vetar, a temperature će se kretati od najnižih 19 °S ujutro do maksimalnih 33 °S tokom dana. Izgledi vremena za narednih sedam dana – Početkom naredne sedmice očekuje nas promena vremenskih prilika. U ponedeljak će doći do jačeg