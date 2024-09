Ganc: Izrael da se usmeri na Hezbolah – kasnimo; Lavrov: Bliski istok je na ivici velikog regionalnog rata

Sukob Izraela i Hamasa – 339. dan. Najmanje 14 osoba je stradalo, a 43 su povređene u izraelskom napadu tokom noći na sirijsku provinciju Hama, javljaju sirijski državni mediji. Bivši član izraelskog ratnog kabineta Beni Ganc izjavio je da Izrael treba da usmeri pažnju na Hezbolah, kao i da već u tome kasni. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov ocenio je da je Bliski istok na ivici velikog rata.

Borelj i El Sisi razgovarali o situaciji u Pojasu Gaze Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj razgovarao je sa predsednikom Egipta Abdelom Fatahom el Sisijem u Kairu o situaciji u Pojasu Gaze i o potrebi da se spreči dalja eskalacija. Deep discussion with President @AlsisiOfficial in Cairo on Gaza and related crises impacting Egypt, and need to prevent further escalation. The EU and Egypt are strategic partners at all levels - from